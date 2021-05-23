У Луцьку зупинилося колесо огляду. Проходить рятувальна операція
У Луцьку під час роботи зупинилося колесо огляду, на якому застрягли люди. Рятувальники проводять операцію з порятунку.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Інцидент стався близько 16:00 на території парку імені Лесі Українки. На колесі огляду знаходяться 12 осіб, з них - шестеро дітей.
Загрози життю і здоров'ю людей немає. Для зняття людей з колеса залучили 14 рятувальників і чотири одиниці техніки.
Нагадаємо, на півночі Італії обірвався трос на канатній дорозі через що впала кабіна з людьми. В результаті події загинули дев'ять осіб.
Крім того, 4 травня у столиці Мексики обрушився метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 людей і близько 80 отримали поранення і травми.
Раньше у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ятеро людей.