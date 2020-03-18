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У Луцьку зупиняють громадський транспорт

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 14:46
У Луцьку зупиняють громадський транспорт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Робота громадського транспорту в Луцьку припинена на період карантину

У Луцьку з 19 березня припиняє роботу весь громадський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу COVDI-19. Про це повідомили в Луцькій міській раді.

Заборона на роботу громадського транспорту буде діяти до закінчення карантину.

"Транспортний засіб - місце тісного контакту людей. Якщо автобус або тролейбус зайде хворий, то є велика загроза захворіти іншим пасажирам. Єдиний ефективний спосіб - залишатися вдома", - зазначив в. о. міського голови Григорій Пустовіт.

При цьому в міськраді зазначили, що медичним працівникам і працівникам критичних підприємств організовується проїзд до роботи за рахунок міського бюджету. Підприємства, установи та організації також закликали забезпечити проїзд працівників транспортними засобами в режимі соціальних перевезень.

Крім цього у міськраді запевнили, що служби таксі у місті не будуть піднімати ціни на період карантину, а також проводять дезінфекцію салонів автомобілів, а водія будуть працювати у масках.

Також на базі департаменту соціальної політики створюють групу волонтерів, які будуть допомагати людям старшого віку.

Відзначимо, 18 березня в Україні припинили залізничні, автобусні та авіаперевезення по країні, закрили метро, а на роботу маршруток, тролейбусів і трамваїв введені обмеження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 18 березня Кабінет міністрів ввів надзвичайну ситуацію в Київській області у зв'язку з коронавірусом. При цьому режим НС діє на даний момент лише в області, але не в Києві.

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