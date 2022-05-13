Луцк решил закрыть детсады до конца военного положения

В Луцкой территориальной общине до завершения военного положения, 25 мая, детские сады не будут работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь рассказал, что такое решение приняла комиссия, которая осматривала укрытия в детсадах Луцка. Отмечается, что ситуацию безопасности в заведениях признали ненадлежащей
"Если у нас завершается военное положение, дальше нет необходимости оставаться в приостановленном образовательном процессе. Будем открывать учебные заведения. Будем смотреть по количеству желающих", - сказал директор департамента.
Также он добавил, что всего в Луцкой общине есть 51 коммунальный детсад.
Ранее мы сообщали, что в Луцке начали демонтаж советской символики на Мемориале Вечной Славы.
Также мы писали, что во Львове заработают полсотни детсадов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!