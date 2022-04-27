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В Луцке начали демонтаж советской символики на Мемориале Вечной Славы

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Луцк, Среда 27 апреля 2022 16:28
В Луцке начали демонтаж советской символики на Мемориале Вечной Славы Фото: Демонтаж советской символики в Луцке (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Антон Федорцив

Городской голова Луцка Игорь Полищук рассказал о демонтаже советской символики на Мемориале Вечной Славы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию мэра в Facebook.

Глава города отчитался о старте демонтажа "советских и украиноненавистнических" символов в мемориальном комплексе. Все работы планируют завершить через несколько дней.

"После демонтажных работ все благоустройство будет восстановлено в кратчайшие сроки. Монтаж цифр 1939 года вместо 1941 подрядчик обязался сделать до 1 мая", – написал Полищук.

Мемориал Вечной Славы появился в Луцке в 1976 году. Кроме мемориала т. н. Великой Отечественной войне там со временем появились памятники ликвидаторам аварии на ЧАЭС, жертвам репрессий и депортаций, героям Революции достоинства, АТО/ООС.

К слову, уполномоченная Рады Денисова призвала ООН расследовать военные преступления РФ в Украине.

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