Луцьк вирішив закрити дитсадки до кінця воєнного стану

У Луцькій територіальній громаді до завершення воєнного стану, 25 травня, дитячі садочки не працюватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, що таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Зазначається, що безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною

"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", - сказав директор департаменту.

Також він додав, що усього в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.