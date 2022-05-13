Луцьк вирішив закрити дитсадки до кінця воєнного стану

У Луцькій територіальній громаді до завершення воєнного стану, 25 травня, дитячі садочки не працюватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповів, що таке рішення ухвалила комісія, яка оглядала укриття в дитсадках Луцька. Зазначається, що безпекову ситуацію в закладах визнали неналежною
"Якщо в нас завершується воєнний стан, далі не має необхідності залишатися в призупиненому освітньому процесі. Будемо відкривати заклади освіти. Будемо дивитися за кількістю охочих", - сказав директор департаменту.
Також він додав, що усього в Луцькій громаді є 51 комунальний дитсадок.
Раніше ми повідомляли, що у Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави.
Також ми писали, що у Львові запрацюють півсотні дитсадків.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!