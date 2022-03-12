Луцк, Днепр и Ивано-Франковск были атакованы шестью бомбардировщиками Ту-95

Луцк, Днепр и Ивано-Франковск 11 марта были атакованы крылатыми ракетами. Несли это вооружение стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

По информации Генерального штаба ВСУ, ранним утром 11 марта стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск были выпущены крылатые ракеты воздушного базирования. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС. Всего было выпущено не менее 10 крылатых ракет.

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