RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ атаковані шістьма бомбардувальниками Ту-95

Автор: Константин Широкун

Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ 11 березня були атаковані крилатими ракетами. Несли це озброєння стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, рано вранці 11 березня стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ були випущені крилаті ракети повітряного базування. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС. Всього було випущено не менше 10 крилатих ракет.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України