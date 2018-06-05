Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко выявила две цели спецслужб РФ

НовостиОбщество    05.06.2018 - 16:02
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)

Список свидетельствует о двух целях РФ в гибридной войне против украинцев

Список 47 потенциальных жертв, полученный в результате спецоперации по имитации убийства Аркадия Бабченко, свидетельствует о двух целях России в гибридной войне против украинцев. Об этом заявил в Брюсселе 5 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Радио Свобода".

"Первое - это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль ... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", - заявил Луценко.

По его словам, вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса.

"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.

Напомним, 2 июня сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, фигурируют десятки украинских журналистов. Сегодня в СМИ был опубликован список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение. 

Дело Бабченко: появились подробности о списке потенциальных жертв Дело Бабченко: Луценко встретился с 17 фигурантами "черного списка"
Теги публикации: Юрий Луценко, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top