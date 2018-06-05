Луценко заявил, что имитация убийства Бабченко выявила две цели спецслужб РФ

Список свидетельствует о двух целях РФ в гибридной войне против украинцев

Список 47 потенциальных жертв, полученный в результате спецоперации по имитации убийства Аркадия Бабченко, свидетельствует о двух целях России в гибридной войне против украинцев. Об этом заявил в Брюсселе 5 июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Радио Свобода".

"Первое - это расплата за критику граждан России, журналистов, которые сейчас работают в Украине и критикуют Кремль ... Спецслужбы России мстят убийством за любое, как они понимают, предательство. События в Великобритании свидетельствуют, что эти методы живые не только в Украине", - заявил Луценко.

По его словам, вторая цель попыток убийств на территории Украины - это сеяние хаоса.

"Вторая часть российского плана - это сеяние хаоса в Украине путем убийства журналистов как очень влиятельных лиц в украинском обществе. Операция была успешной, потому что у нас есть задержанный организатор, зафиксированы его связи с российскими спецслужбами, а также у нас есть список потенциальных жертв, которых украинское государство теперь защитит лучше", - пояснил Луценко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв участь у заходах, присвячених взаємодії України та Європейського Союзу https://t.co/vhJzos5FbI pic.twitter.com/4W14o4IYub — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 5, 2018

Напомним, 2 июня сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, фигурируют десятки украинских журналистов. Сегодня в СМИ был опубликован список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение.