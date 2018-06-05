Луценко заявив, що імітація вбивства Бабченка виявила дві цілі спецслужб РФ

Список свідчить про дві цілі РФ у гібридній війні проти українців

Список 47 потенційних жертв, отриманий в результаті спецоперації по імітації вбивства Аркадія Бабченка, свідчить про дві цілі Росії у гібридній війні проти українців. Про це заявив у Брюсселі 5 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає "Радіо Свобода".

"Перше - це розплата за критику громадян Росії, журналістів, які зараз працюють в Україні та критикують Кремль… Спецслужби Росії мстять вбивством за будь-яку, як вони розуміють, зраду. Події у Великій Британії свідчать, що ці методи живі не тільки в Україні", - заявив Луценко.

За його словами, друга мета спроб вбивств на території України - це сіяння хаосу.

"Друга частина російського задуму - це сіяння хаосу в Україні шляхом вбивства журналістів як дуже впливових осіб в українському суспільстві. Операція була успішною, бо ми маємо затриманого організатора, зафіксовані його зв’язки з російськими спецслужбами і маємо список потенційних жертв, яких українська держава тепер захистить краще", - пояснив Луценко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв участь у заходах, присвячених взаємодії України та Європейського Союзу https://t.co/vhJzos5FbI pic.twitter.com/4W14o4IYub — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 5, 2018

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що в списку потенційних жертв російських спецслужб, який отримали правоохоронці в ході слідства по підготовці замаху на журналіста Бабченка, фігурують десятки українських журналістів. Сьогодні в ЗМІ було опубліковано список з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах.