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Дело Бабченко: появились подробности о списке потенциальных жертв

НовостиОбщество    02.06.2018 - 09:41
Фото: Василий Грицак и Юрий Луценко (УНИАН)
Фото: Василий Грицак и Юрий Луценко (УНИАН)

В списке потенциальных жертв российских спецслужб фигурирует ряд журналистов

В списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, фигурируют десятки украинских журналистов. Об этом РБК-Украина сообщил один из участников встречи фигурантов списка с руководством Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины, которая состоялась накануне.

По его словам, вчера фигурантов списка пригласили на встречу с главой СБУ Василием Грицаком, генпрокурором Юрием Луценко и главой Национальной полиции Сергеем Князевым. На встрече им рассказали детали спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко. Кроме того, силовики отметили, что в распоряжении СБУ есть список потенциальных жертв из 47 человек, большинство из которых - журналисты. Тем, кто согласился на подписку о неразглашении информации, показали фрагменты оперативного видео.

Кроме того, на встрече также присутствовали следователи, которые сразу провели первый допрос. На данный момент фигуранты списка находятся в статусе свидетелей. Также присутствующим сообщили, что существует реальная угроза жизни части из них, однако не уточнили, о ком именно идет речь. В то же время всем приглашенным предложили написать заявление на предоставление охраны.

Отметим, в данном списке фигурируют журналисты Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Айдер Муждабаев, Осман Пашаев, Юлия Мостовая и Виталий Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предоставит охрану 30 лицам из списка потенциальных жертв.

 

Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Юрий Луценко, Василий Грицак, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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