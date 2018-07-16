Луценко заявив про достатню доказову базу правопорушень Продана на посту в. о. голови ДФС

За словами генпрокурора, наразі слідство у цій справі продовжується

Луценко заявив про достатню доказову базу правопорушень Мирослава Продана на посту в. о. голови ДФС. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Десь на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана (в. о. голови Державної фіскальної служби України, - ред.), які не пов’язані з його колишньою посадою на Вінницькій митниці, а вони пов’язані із його нинішньою діяльністю", - сказав Луценко.

Він зазначив, що наразі слідство у цій справі продовжується.

"Наявних у мене матеріалів достатньо для того, щоби бути переконаним в наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді виконуючого обов`язки голови ДФС", - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, 13 липня правоохоронці затримали керівника одного з підрозділів ГУ ДФС у Вінницькій області та його спільника, які вимагали 500 тис. гривень хабара від підприємця.