Луценко внесет в Раду представления на 4 нардепов в конце августа

Об этом генпрокурор сказал в ходе выступления в Раде

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко внесет представления по четырем депутатам Верховной рады Украины - Александру Вилкулу, Дмитрию Колесникову, Александру Пономареву и Сергею Дунаеву в конце августа. Об этом он сказал во время своего выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я внесу представления по упомянутым четырем депутатам в ВР, но учитывая то, что срок работы истекает до летних каникул, я вынужден это сделать только в конце августа месяца", - отметил генпрокурор.

Глава ГПУ пояснил, что все четыре представления Генпрокуратуры о предоставлении согласия на привлечение депутатов к уголовной ответственности не могут рассматриваться на данный момент.

"Мной были внесены представления о снятии депутатской неприкосновенности. Все сроки и требования закона о регламенте ВР были сорваны. Эти представления рассматриваться не могут. Иначе они будут обжалованы в судебном порядке. А как генпрокурор я на это пойти не могу", - заявил Луценко.

После выступления генпрокурора глава парламента Андрей Парубий объявил о снятии вопроса "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича" с повестки дня.

Напомним, ранее представления по этим нардепам регламентный комитет вернул главе парламента Андрею Парубию.

Как сообщалось, регламентный комитет ВР не поддержал представление ГПУ по Александру Пономареву, которое Рада должна была рассмотреть сегодня.

В комитете отметили, что действия депутата Пономарева по отношению к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности, а "доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного преступления".