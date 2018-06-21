Луценко внесе до Ради подання щодо 4 нардепів у кінці серпня

Про це генпрокурор сказав в ході виступу в Раді

Голова Генеральної прокуратури Юрій Луценко внесе подання щодо чотирьох депутатів Верховної ради України - Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова, Олександра Пономарьова та Сергія Дунаєва у кінці серпня. Про це він сказав під час свого виступу у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я внесу подання по згаданим чотирьом депутатам до ВР, але враховуючи те, що термін роботи добігає кінця до літніх канікул, я змушений це зробити лише в кінці серпня місяця", - зазначив генпрокурор.

Голова ГПУ пояснив, що всі чотири подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності не можуть розглядатись на даний момент.

"Мною були внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності. Всі терміни і вимоги закону про регламент ВР були зірвані. Ці подання розглядатися не можуть. Інакше вони будуть оскаржені в судовому порядку. А як генпрокурор я на це піти не можу", - заявив Луценко.

Після виступу генпрокурора глава парламенту Андрій Парубій оголосив про зняття питання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Пономарьова Олександра Сергійовича" з порядку денного.

Нагадаємо, раніше подання по зазначеним нардепам регламентний комітет повернув голові парламенту Андрію Парубію.

Як повідомлялося, регламентний комітет ВР не підтримав подання ГПУ щодо Олександра Пономарьова, яке Рада повинна була розглянути сьогодні.

У комітеті відзначили, що дії депутата Пономарьова по відношенню до журналістів не можуть розглядатися як перешкоджання професійній журналістській діяльності, а "докази є сумнівними і не можуть підтверджувати факт здійснення народним депутатом кримінального злочину".