Луценко не видит оснований для своей отставки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспонднет РБК-Украина.

По словам генпрокурора, ему сложно работается, но работает он честно.

"Сейчас не вижу ни моральный, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней", - сказал он.

По словам генпрокурора, в случае принятия парламентариями его отставки он к этому отнесется спокойно.

"Я готов к этому. Насколько я знаю, сбор подписей за мою отставку начался, и, по данным за прошлую неделю, аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим. Я готов к отчету в парламенте и готов к любому решению парламента", - заявил Луценко.

Также генпрокурор заявил, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в случае необходимости. Он рассказал, что у них были встречи "не такие публичные в течение прошлого года - не слишком частые, но регулярные". Луценко отметил, что готов предоставить Владимиру Зеленскому свои консультации по темам борьбы с коррупцией, преодоление монополизма, если он этого потребует.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не видит Луценко в своей команде. Соответственно, он анонсировал увольнение генпрокурора. Зеленский заявил, что будет менять кадровую политики и назначать новых людей после инаугурации.

РБК-Украина писало, что заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал заявление об увольнении. По его словам, он уходит в отставку из-за дела бизнесмена Сергея Курченко.