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Луценко не видит оснований для своей отставки


По словам генпрокурора, ему сложно работается

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспонднет РБК-Украина.

По словам генпрокурора, ему сложно работается, но работает он честно.

"Сейчас не вижу ни моральный, ни юридических оснований писать заявление об отставке, но готов к ней", - сказал он.

По словам генпрокурора, в случае принятия парламентариями его отставки он к этому отнесется спокойно.

"Я готов к этому. Насколько я знаю, сбор подписей за мою отставку начался, и, по данным за прошлую неделю, аж 19 подписей собрано. Как только будет 150 - поговорим. Я готов к отчету в парламенте и готов к любому решению парламента", - заявил Луценко.

Также генпрокурор заявил, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, в случае необходимости. Он рассказал, что у них были встречи "не такие публичные в течение прошлого года - не слишком частые, но регулярные". Луценко отметил, что готов предоставить Владимиру Зеленскому свои консультации по темам борьбы с коррупцией, преодоление монополизма, если он этого потребует.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не видит Луценко в своей команде. Соответственно, он анонсировал увольнение генпрокурора. Зеленский заявил, что будет менять кадровую политики и назначать новых людей после инаугурации.

РБК-Украина писало, что заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал заявление об увольнении. По его словам, он уходит в отставку из-за дела бизнесмена Сергея Курченко.

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