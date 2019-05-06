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Луценко не бачить підстав для своєї відставки


За словами генпрокурора, йому складно працюється

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє корреспонднет РБК-Україна.

За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.

"Зараз не бачу ні моральний, ні юридичних підстав писати заяву про відставку, але готовий до неї", - сказав він.

За словами генпрокурора, в разі ухвалення парламентарями його відставки він до цього поставиться спокійно.

"Я готовий до цього. Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку розпочався, і, за даними за минулий тиждень, аж 19 підписів зібрано. Як тільки буде 150 - поговоримо. Я готовий до звіту в парламенті і готовий до будь-якого рішення парламенту", - заявив Луценко.

Також генпрокурор заявив, що готовий співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, в разі необхідності. Він розповів, що у них були зустрічі "не такі публічні протягом минулого року - не надто часті, але регулярні". Луценко зазначив, що готовий надати Володимиру Зеленському свої консультації по темах боротьби з корупцією, подолання монополізму і, якщо він цього захоче.

Нагадаємо, обраний президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що не бачить Луценка у своїй команді. Відповідно, він анонсовував звільнення генпрокурора. Зеленський заявив, що буде міняти кадрову політики та призначати нових людей після інавгурації.

РБК-Україна писало, що заступник генерального прокурора України Євген Єнін написав заяву про звільнення. За його словами, він йде у відставку через справу бізнесмена Сергія Курченко.

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