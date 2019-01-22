Луценко розповів про вину Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

Фото: Георгій Гонгадзе (facebook.com)

Журналіста могли вбити, виконуючи волю Кучми про Гонгадзе покарання

Вбити Георгія Гонгадзе могли виконуючи волю Кучми про покарання журналіста. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає РБК-Україна.

Луценко уточнив, що вбивати Гонгадзе прямо ніхто не наказував, але і не уточнював, як саме його потрібно покарати.

"Прямого наказу не було (вбити Гонгадзе , - ред.). Але розмови про необхідність покарати Гонгадзе призвели до того, що в диктаторській системі координат пішла гонка: хто краще і далі зайде у виконанні волі диктатора. Саме тому я ставлю це йому в провину", - розповів Луценко.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у нього немає юридичних доказів того, що другий президент України Леонід Кучма давав вказівки вбити журналіста Георгія Гонгадзе.

РБК-Україна писало, що колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому за вбивство Гонгадзе, суд перерахував термін вироку по "закону Савченко". 6,5 років попереднього ув'язнення суд перерахував як 13 років основного покарання.

У січні 2013 року Пукач був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе і позбавлений генеральського звання. В кінці серпня 2011 року Пукач назвав замовниками вбивства Гонгадзе Юрія Кравченко (застрелився 4 березня 2005 року), тодішнього голови Верховної ради Володимира Литвина та другого президента України Леоніда Кучму.