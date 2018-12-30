Расследование убийства Гонгадзе можно завершить за месяц, - Луценко

Фото: Георгий Гонгадзе (facebook.com/UAModna)

По словам Луценко, для завершения расследования следствие должно получить оригиналы записей Мельниченко

Расследование убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе можно завершить за месяц. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "5 каналу".

Так, отвечая на вопрос относительно того, кто заказал убийство Гонгадзе, Луценко отметил, что, при условии, если следствие получит оригиналы записей Мельниченко, расследование может быть завершено за месяц.

"Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство. От чего он отказывается с 2004 года. Почему отказывается? Спросите у Николая Мельниченко", - заявил он.

Как известно, на так называемых "пленках Мельниченко" содержится запись разговора, якобы тайно сделанная в личном кабинете на тот момент президента Леонида Кучмы. В частности, в одном из фрагментов записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы отдавал приказ человеку с голосом, похожим на голос на тот момент министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать Гонгадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему начальнику департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексею Пукачу, осужденному за убийство Гонгадзе, суд пересчитал срок приговора по "закону Савченко". 6,5 лет предварительного заключения суд пересчитал как 13 лет основного наказания.

Отметим, в январе 2013 года Пукач был приговорен к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе и лишен генеральского звания. В конце августа 2011 года Пукач назвал заказчиками убийства Гонгадзе Юрия Кравченко (застрелился 4 марта 2005 года), тогдашнего председателя Верховной рады Владимира Литвина и второго президента Украины Леонида Кучму.