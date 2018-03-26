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Интервью

Луценко рассказал подробности предупрежденных терактов в Киеве

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 23:43
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)

Савченко и Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года

Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"В 2017 году, примерно летом, Савченко и Рубан вступили в сговор о планировании терактов с использованием тяжелого оружия противника с территории ДНР в центре украинской столицы. Отрабатывались два варианта: поставить тяжелое минометное оружие на Трухановом острове или на барже, и обстрелять центр Киева для того, чтобы посеять смерть. Параллельно считалось, что в день, когда президент отчитывается в парламенте своим посланием, и когда соберется все правительство, планировалось нанести удары гранатами и гранатометами, тогда обрушился бы потолок. Также планировались теракты против первых лиц государства. Обстрел кортежей высших должностных лиц государства. Рубан и Савченко начали подыскивать исполнителей этих преступлений среди военнослужащих. Нам повезло, что офицеры Хмельницкого сообщили о поступившем им предложении провести террористический акт", - сказал Луценко.

Также Луценко в эфире продемонстрировал отрывки видеофайлов с переговоров.

"Мы имеем дело с покушением на государство, с использованием оружия противника по согласованию с Захарченко. Мы имеем дело с организацией и подготовкой теракта для уничтожения органов власти Украины. Мы имеем дело с подготовкой теракта, где должны были стать жертвами люди. Мы имеем доказательства координации этих действий с главарями ДНР", - добавил он.

Напомним, суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта.

Экспертиза подтвердила, что на доказательствах голоса Курченко и Саакашвили, - Луценко Дело Савченко: сторона защиты подала апелляцию на арест нардепа
Теги публикации: Юрий Луценко, Надежда Савченко, покушение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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