Луценко рассказал подробности предупрежденных терактов в Киеве

Савченко и Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года

Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"В 2017 году, примерно летом, Савченко и Рубан вступили в сговор о планировании терактов с использованием тяжелого оружия противника с территории ДНР в центре украинской столицы. Отрабатывались два варианта: поставить тяжелое минометное оружие на Трухановом острове или на барже, и обстрелять центр Киева для того, чтобы посеять смерть. Параллельно считалось, что в день, когда президент отчитывается в парламенте своим посланием, и когда соберется все правительство, планировалось нанести удары гранатами и гранатометами, тогда обрушился бы потолок. Также планировались теракты против первых лиц государства. Обстрел кортежей высших должностных лиц государства. Рубан и Савченко начали подыскивать исполнителей этих преступлений среди военнослужащих. Нам повезло, что офицеры Хмельницкого сообщили о поступившем им предложении провести террористический акт", - сказал Луценко.

Также Луценко в эфире продемонстрировал отрывки видеофайлов с переговоров.

"Мы имеем дело с покушением на государство, с использованием оружия противника по согласованию с Захарченко. Мы имеем дело с организацией и подготовкой теракта для уничтожения органов власти Украины. Мы имеем дело с подготовкой теракта, где должны были стать жертвами люди. Мы имеем доказательства координации этих действий с главарями ДНР", - добавил он.

Напомним, суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта.