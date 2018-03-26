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Луценко розказав подробиці попереджених терактів у Києві

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 23:43
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)

Савченко та Рубан вступили у змову задля планування терактів з використанням тяжкої зброї влітку 2017 року 

Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову задля планування терактів з використанням тяжкої зброї влітку 2017 року. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"У 2017 році, приблизно влітку, Савченко та Рубан вступили у змову щодо планування терактів з використанням тяжкої зброї супротивника з території ДНР в центрі української столиці. Відпрацьовувались два варіанти: поставити тяжку мінометну зброю на Трухановому острові або на баржі, і обстріляти центр Києва для того, щоб посіяти смерть. Паралельно вважалося, що у день, коли президент звітується у парламенті своїм посланням і коли збереться весь уряд, планувалося нанести удари гранатами і гранатометами, тоді обрушилася би стеля. Також планувалися теракти проти перших осіб держави. Обстріл кортежів вищих посадових осіб держави. Рубан і Савченко почали підшукувати виконавців цих злочинів серед військовослужбовців. Нам пощастило, що офіцери Хмельницького повідомили про пропозицію, яка надійшла до них, провести терористичний акт", - сказав Луценко.

Також Луценко в ефірі продемонстрував уривки відеофайлів з перемовин.  

"Ми маємо справу з замахом на державу, з використанням зброї супротивника за узгодженням із Захарченко. Ми маємо справу з організацією і підготовкою теракту для знищення органів влади України. Ми маємо справу із підготовкою теракту, де мали стати жертвами люди. Ми маємо докази координації цих дій із ватажками ДНР", - додав він.  

Нагадаємо, суд розгляне апеляцію на арешт Савченко 29 березня.

Експертиза підтвердила, що на доказах голоси Курченка та Саакашвілі, - Луценко Справа Савченко: сторона захисту подала апеляцію на арешт нардепа
Теги публікації: Юрій Луценко, Надія Савченко, покушение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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