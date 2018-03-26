Суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта

Заседание по делу Савченко назначено на 13:30

Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу стороны защиты на арест нардепа Надежды Савченко 29 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (в 13:30), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Отметим, сторона защиты Савченко сегодня, 26 марта 2017 года, подала в суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева относительно ареста Савченко.

Напомним, 23 марта 2018 года суд принял решение об аресте Савченко сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года.

Савченко инкриминируют сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.