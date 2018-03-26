Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд рассмотрит апелляцию на арест Савченко 29 марта

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 16:37
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

Заседание по делу Савченко назначено на 13:30

Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу стороны защиты на арест нардепа Надежды Савченко 29 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (в 13:30), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Отметим, сторона защиты Савченко сегодня, 26 марта 2017 года, подала в суд апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева относительно ареста Савченко.

Напомним, 23 марта 2018 года суд принял решение об аресте Савченко сроком на два месяца - до 20 мая 2018 года.

Савченко инкриминируют сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Суд по делу Кернеса перенесли на 2 апреля Суд Киева начал заседание по делу Крысина
Теги публикации: Надежда Савченко, арест, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top