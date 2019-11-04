Вместо Луценко в Раду может пройти экс-замминистра энергетики

На место депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко, которая заявила о сложении депутатских полномочий, может пройти в Верховную раду бывшая заместительница министра энергетики Наталия Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, Бойко является 24-ой в избирательном списке "ЕС" и является первой в очереди тех, кто не прошел в Раду по итогам досрочных выборов в июле. Подчеркнем, номер 25 партии - экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Бойко являлась менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ под председательством президента Украины. Ее роль заключалась в координационной, аналитической и коммуникационной поддержке реформы украинского энергетического сектора.

Отметим также, в 2015 году она была главным консультантом главного департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины, где осуществляла анализ и доработку законопроектов и подготовку аналитических материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа и рынка электроэнергии.

До 2015 года Бойко работала в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине - в частности, в секторе нефти и газа.

Так, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко досрочно прекращает свои депутатские полномочия. Она подчеркнула, что написала соответствующее заявление из-за проблем со здоровьем.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2017 года Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко.

Напомним также, Кабмин на заседании 11 сентября назначил в состав членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлию Ковалив и Наталью Бойко, с которыми будут заключены соответствующие гражданско-правовые договоры.