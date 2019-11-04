Замість Луценко в Раду може пройти екс-заступник міністра енергетики

На місце депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко, яка заявила про складання депутатських повноважень, може пройти до Верховної ради колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, Бойко є 24-ою у виборчому списку "ЄС" і є першою у черзі тих, хто не пройшов у Раду за підсумками дострокових виборів у липні. Підкреслимо, номер 25 партії - екс-глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Бойко була менеджером реформи енергетики в проектному офісі Національної ради реформ під головуванням президента України. Її роль полягала в координаційній, аналітичній і комунікаційній підтримці реформи українського енергетичного сектора.

Відзначимо також, в 2015 році вона була головним консультантом головного департаменту з питань реформ Адміністрації президента України, де здійснювала аналіз і доопрацювання законопроектів і підготовку аналітичних матеріалів у сфері регулювання ринків нафти і газу та ринку електроенергії.

До 2015 року Бойко працювала в м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина) в офісі компанії ERM на посаді консультанта і координатора проектів для міжнародних газовидобувних компаній і фінансових інститутів. Спеціалізувалася на питаннях у сфері екології, правового регулювання, правил охорони праці і техніки безпеки в Україні - зокрема, в секторі нафти і газу.

Так, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко достроково припиняє свої депутатські повноваження. Вона підкреслила, що написала відповідну заяву через проблеми зі здоров'ям.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні 2017 року Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталію Бойко.

Нагадаємо також, Кабмін на засіданні 11 вересня призначив до складу членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлію Ковалів і Наталію Бойко, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.