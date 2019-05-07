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ГПУ вызывает на допрос Сытника

Новости » Политика    07.05.2019 - 14:48
ГПУ вызывает на допрос Сытника
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Его вызывают на допрос 10 мая

Генеральная прокуратура Украины вызывает директора НАБУ Артема Сытника на допрос. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Лысенко сообщил, что Сытника вызывают на допрос 10 мая.

"Артем Сытник вызывается на допрос в ГПУ в пятницу на 10:00", - сообщил Лысенко.

РБК-Украина писало, что Печерский районный суд Киева вернул в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника. Их подозревают во вмешательстве в деятельность экс-председателя ЦИК Михаила Охендовского. Дело в 2017 году было закрыто из-за "отсутствия события уголовного правонарушения". Отмену постановления требовал адвокат Охендовского Олег Бабич, суд жалобу удовлетворил.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует получение взятки Сытником от Крючкова. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова с альтернативой внесения залога в 7 млн гривен. Он подозревается в организации схемы по выводу средств, которые должны были пойти на погашение долгов "'Запорожьеоблэнерго'', и нанесении ущерба государству в 346 млн гривен.

Также ГБР проверяет возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

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