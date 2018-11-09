Луценко прокомментировал отказ президента уволить его с должности

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генпрокурор подчеркнул, что отказом подписать заявление об отставке президент Украины продолжил ответственность генерального прокурора

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, что не собирается попробовать оставить свою должность после того, как президент Украины отклонил его заявление об отставке. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

"Но в данной ситуации считаю, что поступил так, как учит нас европейская практика. В случае острого общественного возмущения ответственный за той, или иной участок работы предлагает отправиться в отставку. Если в данном случае президент и парламент на это соглашается, так и будет", - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что отказом подписать заявление об отставке президент Украины продолжил ответственность генерального прокурора.

"Парламент поставил вопрос на голосование. За мою отставку проголосовало 38 депутатов. Президент, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что это мне приносит радость или горе, не знаю. Наверное, это просто продолжает мою ответственность. Если же парламент выразил недоверие аж 38 голосами, а это вотум доверия, значит я вынужден работать дальше. Я буду работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в деле 54 нападений на активистов", - заявил Луценко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в ходе выступления в парламенте с отчетом о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что намерен представить главе государства заявление об отставке. При этом генпрокурор попросил парламент рассмотреть это заявление на этой неделе.

В тот же день первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что правящая коалиция не примет отставку Луценко. В Совете также провели рейтинговое голосование, по результатам которого отставку Луценко поддержали лишь 38 депутатов.