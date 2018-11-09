Луценко прокоментував відмову президента звільнити його з посади

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Генпрокурор наголосив, що відмовою підписати заяву про відставку президент України продовжив відповідальність генерального прокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко пояснив, що не збирається спробувати залишити свою посаду після того, як президент України відхилив його заяву про відставку. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна.

"Але в даній ситуації вважаю, що в вчинив так, як вчить нас європейська практика. В разі гострого суспільного збурення відповідальний за ту, чи іншу ділянку роботи пропонує відправитись у відставку. Якщо в даному випадку президент і парламент на це погоджується, так і буде", - заявив Луценко.

Він наголосив, що відмовою підписати заяву про відставку президент України продовжив відповідальність генерального прокурора.

"Парламент поставив питання на голосування. За мою відставку проголосувало 38 депутатів. Президент, на підставі цього відхилив моє клопотання. Сказати, що це мені приносить радість чи горе, не знаю. Напевно, це просто продовжує мою відповідальність. Якщо ж парламент висловив недовіру аж 38 голосами, а це вотум довіри, значить я вимушений працювати далі. Я буду працювати максимально і у випадку справи Каті Гандзюк, і у справі 54 нападів на активістів", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада в ході виступу в парламенті із звітом про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Луценко заявив, що має намір подати главі держави заяву про відставку. При цьому генпрокурор попросив нардепів розглянути цю заяву на цьому тижні.

У той же день перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко зазначила, що правляча коаліція не прийме відставку Луценка. У Раді також провели рейтингове голосування, за результатами якого відставку Луценка підтримали лише 38 депутатів.