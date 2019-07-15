Луценко пришел на допрос в НАБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко явился на допрос в Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, допрос связан с решением генерального прокурора о передачи уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

Юрий Луценко зашел в здание НАБУ, минуя бюро пропусков, где его ожидали адвокаты родственников сотрудников правоохранительных органов, убитых во время Революции достоинства.

Среди адвокатов присутствовал представитель матери погибшего беркутовца Александра Семесюка - Горошинский. По его словам, он является инициатором этого допроса и имеет полное право присутствовать, однако детективы ведомства его не пускают.

Отметим, активиста Евромайдана Ивана Бубенчика подозревают в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Он заявлял, что из автомата Калашникова убил двух командиров "Беркута".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 12 июля, Юрия Луценко вызвали на допрос в НАБУ в связи с процессуальным решением о передаче дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

Кроме того, Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.