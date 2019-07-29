Луценко пригрозил Горбатюку ответственностью из-за подозрений судьям ОАСК

Генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергею Горбатюку служебной ответственностью из-за подозрений судьям Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луценко в Facebook.

По его словам, проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10:55, отметив, что его заместители работали и на выходных.

"При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа с доказательствами, ни одного файла НСРД (негласных следственных (розыскных) действий - ред.)", - отметил генпрокурор.

Также Луценко добавил, что завтра, 20 июля, заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу.

"На завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения", - добавил Луценко.

Кроме того, Луценко добавил, что никаких сантиментов к фигурантам разговоров у него нет.

"Если мой заместитель, или с 1 августа я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано. Если нет - будет служебная ответственность", - заявил Луценко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

После этого руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

Кроме того, сегодня, 29 июля, подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.