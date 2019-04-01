Луценко показал в декларации свыше 1,8 млн гривен дохода

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал за прошлый год доход в размере 1 млн 807 тыс. 499 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в его электронной декларации, опубликованном в Едином государственном реестре деклараций.

В 2018 году доход Гройсмана состоял из заработной платы на должности генпрокурора 1 млн 782 тыс. 654 гривен, доходов от отчуждения движимого имущества - 24 тыс. 845 гривен.

Жена генпрокурора Ирина Луценко, которая является представителем президента в Верховной раде, задекларировала 447 тыс. 695 гривен, полученных по основному месту работы (ВР). Кроме того, Ирина Луценко получила 90 тыс. гривен в Раде как компенсацию за проезд и 422 тыс. 880 гривен компенсации на ведение депутатской деятельности.

Также жена генпрокурора задекларировала доход от предоставления имущества в аренду - 750 тыс. гривен, страховых выплат - 40 тыс. 167 гривен, оплата авиабилетов и оплата проживания от ООН - 49 тыс. 304 гривен и 27 тыс. 722 гривен, доход от предоставления имущества в аренду - 146 тыс. 455 гривен.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал за прошлый год доход в размере 9 млн 372 тыс. 991 гривну.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий по 2018 год задекларировал недвижимость во Львове, а также миллионы наличными.