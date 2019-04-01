Гройсман задекларировал более 9 млн гривен дохода за 2018 год

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман задекларировал доход в размере 9 млн 372 тыс. 991 гривну

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал за прошлый год доход в размере 9 млн 372 тыс. 991 гривну. Соответствующие данные указаны в его электронной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

В 2018 году доход Гройсмана состоял из заработной платы в должности премьер-министра - 443 тыс. 430 гривен, доходов от предоставления недвижимого имущества в аренду – 5 млн 198 тыс. 000 гривен и доходов от размещения средств на банковских счетах - 3 млн 731 тыс. 561 гривну.

Жена Гройсмана Елена задекларировала 3 млн 140 тыс. 262 гривен.

Также премьер задекларировал 230 тыс. гривен наличными. На банковских счетах у него хранится 30 млн 581 тыс. 106 гривен, 492 тыс. 935 евро и 851 тыс. 231 доллар.

У его жены на банковских счетах хранится 477 тыс. 442 евро, 339 тыс. 820 долларов и 8 млн 919 тыс. 550 гривен, наличными - 95 тыс. гривен.

Добавим, что в 2018 году также не произошло изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит Гройсману.

Напомним, Гройсман задекларировал свыше 17 млн гривен дохода за 2017 год

Гройсман задекларировал более 15 млн гривен дохода за 2016 год. В частности, его заработная плата в 2016 году составила 281 тыс. гривен, а его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках - в размере 154 тыс. гривен.