Луценко переводит ситуацию с ДСР в личный конфликт, - Горбатюк

По мнению Горбатюка, Луценко дискредитирует прокуратуру как правоохранительный орган

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко переводит ситуацию с Департаментом специальных расследований (ДСР) ГПУ в личный конфликт. Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил руководитель ДСР Сергей Горбатюк.

В частности, Горбатюк рассказал о попытках комиссии Генпрокуратуры провести внеплановую проверку департамента перед его ликвидацией.

"Проверку запретить не могу. Но я проверяющим сказал: "Проводите ее в соответствии с законодательными требованиями и сообщите письменно, что именно вы хотите проверять", - отметил он и добавил, что в результате этого конфликта на него могут подать жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Кроме того, он прокомментировал наличие конфликта с генпрокурором Луценко.

"Они переводят это в личный конфликт. Есть требование действовать в соответствии с законом. Какой же это личный конфликт?!...Есть кипы документов, где зафиксировано принятие генпрокурором или его заместителями незаконных решений с фальсификацией. На все это мы реагируем в законный способ", - подчеркнул Горбатюк.

По его мнению, ситуация с его департаментом "поднимает завесу прокурорской кухни".

"…и показывает, что генеральный прокурор не то, что не реформировал прокуратуру и не привил уважение к закону, а он его первый и нарушает, чем дискредитирует этот орган", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела Стрижевская и Анатолий Матиос незаконно вмешиваются в расследование преступлений на Майдане.