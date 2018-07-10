Луценко переводить ситуацію з ДСР в особистий конфлікт, - Горбатюк

На думку Горбатюка, Луценко дискредитує прокуратуру як правоохоронний орган

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переводить ситуацію з Департаментом спеціальних розслідувань (ДСР) ГПУ в особистий конфлікт. Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив керівник ДСР Сергій Горбатюк.

Зокрема, Горбатюк розповів про спроби комісії Генпрокуратури провести позапланову перевірку департаменту перед його ліквідацією.

"Перевірку заборонити не можу. Але я перевіряючим сказав: "Проводьте її у відповідності з законодавчими вимогами та повідомте письмово, що саме ви хочете перевіряти", - зазначив він і додав, що в результаті цього конфлікту на нього можуть подати скаргу в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури.

Крім того, він прокоментував наявність конфлікту з генпрокурором Луценка.

"Вони переводять це в особистий конфлікт. Є вимога діяти у відповідності з законом. Який же це особистий конфлікт?!...Є стоси документів, де зафіксовано прийняття генпрокурором або його заступниками незаконних рішень з фальсифікацією. На все це ми реагуємо у законний спосіб", - підкреслив Горбатюк.

На його думку, ситуація з його департаментом "піднімає завісу прокурорської кухні".

"...і показує, що генеральний прокурор не те, що не реформував прокуратуру і не прищепив повагу до закону, а він його перший і порушує, чим дискредитує цей орган", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що генпрокурор Юрій Луценко та його заступники Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська і Анатолій Матіос незаконно втручаються у розслідування злочинів на Майдані.