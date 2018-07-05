Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко объявил об изменении подозрения Добкину

НовостиОбщество    05.07.2018 - 17:06
Фото: Михаил Добкин (УНИАН)
Фото: Михаил Добкин (УНИАН)

Добкина подозревают в злоупотребления служебным положением и мошенничестве с целью завладения земельным участком в Харькове

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, после объявления об изменении подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования будут открыты стороне защиты.

Отметим, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Фото ((facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, ранее Луценко заявил, что следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время. В июле 2017 года, Верховная рада Украины поддержал представление генерального прокурора на задержание Добкина, после этого ему было вручено подозрение.

По словам Луценко, в действиях депутата усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков гХарькове стоимостью более 220 млн гривен. 
 

Луценко подписал приказ о создании в ГПУ нового департамента У президента объяснили отсутствие кандидата от оппозиции в состав ЦИК
Теги публикации: Юрий Луценко, Добкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь