Луценко объявил об изменении подозрения Добкину

Добкина подозревают в злоупотребления служебным положением и мошенничестве с целью завладения земельным участком в Харькове

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины от "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, после объявления об изменении подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования будут открыты стороне защиты.

Отметим, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Фото ((facebook.com/LarysaSargan)

Напомним, ранее Луценко заявил, что следствие по делу Добкина будет завершено в ближайшее время. В июле 2017 года, Верховная рада Украины поддержал представление генерального прокурора на задержание Добкина, после этого ему было вручено подозрение.

По словам Луценко, в действиях депутата усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков гХарькове стоимостью более 220 млн гривен.

