Добкіну повідомили про зміну підозри

Добкіна підозрюють зловживання службовим становищем та шахрайствї з метою заволодіння земельною ділянкою в Харкові

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, після оголошення про зміну підозри іншим фігурантам кримінального виробництва досудове розслідування буде закінчено і матеріали досудового розслідування будуть відкриті стороні захисту.

Відзначимо, що після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Фото ((facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що слідство у справі Добкіна буде завершено найближчим часом. У липні 2017 року, Верховна рада України підтримала подання генерального прокурора на затримання Добкіна, після цього йому було вручено підозру.

За словами Луценка, в діях депутата вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкові вартістю понад 220 млн гривень.