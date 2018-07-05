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Добкіну повідомили про зміну підозри

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 17:06
Фото: Михайло Добкін (УНІАН)
Фото: Михайло Добкін (УНІАН)

Добкіна підозрюють зловживання службовим становищем та шахрайствї з метою заволодіння земельною ділянкою в Харкові

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, після оголошення про зміну підозри іншим фігурантам кримінального виробництва досудове розслідування буде закінчено і матеріали досудового розслідування будуть відкриті стороні захисту.

Відзначимо, що після цього обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Фото ((facebook.com/LarysaSargan)

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що слідство у справі Добкіна буде завершено найближчим часом. У липні 2017 року, Верховна рада України підтримала подання генерального прокурора на затримання Добкіна, після цього йому було вручено підозру.

За словами Луценка, в діях депутата вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкові вартістю понад 220 млн гривень.

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Теги публікації: Юрій Луценко, Добкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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