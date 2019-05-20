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Зеленский просит парламент уволить Луценко, Грицака и Полторака

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 10:59
Зеленский просит парламент уволить Луценко, Грицака и Полторака
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский попросил парламент уволить чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что необходимо уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также Зеленский заявил, что нужно принять закон об отмене неприкосновенности депутатов.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны", - говорится в сообщении.

Отметим, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. По его словам, у Верховной Рады теперь есть два месяца.

РБК-Украина писало, что сегодня глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды.

Ранее Зеленский заявил, что после инаугурации уволит Луценко с поста генпрокурора. После этого Луценко заявил, что не видит оснований для своей отставки. По словам генпрокурора, ему сложно работается, но работает он честно.

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