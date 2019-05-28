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Луценко має намір повернутися в політику після виборів у Раду

Новини » Вибори 2019    28.05.2019 - 00:58
Луценко має намір повернутися в політику після виборів у Раду
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Вибори в Раду - Луценко збирається в політику після виборчої кампанії

Генеральний прокурор України Юрій Луценко має намір повернутися в політику після дострокових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня. Як інформує РБК-Україна, про це Луценко заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Він заявив також, що має намір залишатися на посаді генпрокурора до виборів в парламент.

"Я беру на себе відповідальність довести справи трирічного перебування в Генпрокуратурі, а потім повернуся туди, звідки прийшов, - до людей", - сказав Луценко.

Він зазначив також, що вважає своїм завданням "разом з колегами з правоохоронних органів провести чесні парламентські вибори".

"І після цього я піду в політику, не в списки будь-яких партій, а до людей, з якими буду працювати над своїм баченням розвитку України", - заявив генпрокурор.

Він додав також, що повернеться в політику після того, як новий склад Верховної Ради "сформує керівні органи влади".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака. Також Зеленський заявив, що потрібно прийняти закон про скасування недоторканності депутатів.

 

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Новини України Порошенко Зеленський Юрій ЛуценковыборыГенпрокурор
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