Луценко: НАБУ согласовывает подозрения с посольством США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него есть доказательства того, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) согласовывает проекты подозрений с посольством Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Луценко изданию "Цензор".

По его словам, эти доказательства должны повлиять на реорганизацию Государственного бюро расследований (ГБР) и НАБУ.

"У меня по решению суда законно получены доказательства того, что работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно... этому дружественному государству. Поэтому я считаю, что одно это должно было привести нашего нового президента, который тоже об этом знает, к необходимости перезапуска ГБР и НАБУ и проведения конкурса на должность руководителя", - заявил генпрокурор.

По его мнению, в рамках перезапуска два Бюро должны быть объединены.

"Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединения которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должно расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам. И второе - создать Службу финансовой безопасности, ликвидировав экономические функции МВД и СБУ. Этого давно требует бизнес, замученный визитами 5-6 подразделений различных ведомств", - сказал Луценко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в служебном кабинете заместителя главы Генеральной прокуратуры Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства. Прослушку обнаружили в субботу, 17 августа.

Кроме того, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) призвали генерального прокурора Юрия Луценко вернуть им дело о должностных злоупотреблениях сотрудников ГФС. В ведомстве хотят завершить расследование и привлечь злоумышленников к ответственности.