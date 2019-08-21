Луценко: НАБУ погоджує підозри з посольством США

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у нього є докази того, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) погоджує проекти підозр з посольством Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Луценка виданню "Цензор".

За його словами, ці докази повинні вплинути на реорганізацію Державного бюро розслідувань (ДБР) і НАБУ.

"У мене за рішенням суду законно отримані докази того, що працівники НАБУ передають проекти підозр у посольство однієї з дружніх нам країн. І про це відомо... цьому дружньому державі. Тому я вважаю, що одне це повинно було привести нашого нового президента, який теж про це знає, до необхідності перезапуску ДБР і НАБУ та проведення конкурсу на посаду керівника", - заявив генпрокурор.

На його думку, у рамках перезапуску два Бюро повинні бути об'єднані.

"Перше - об'єднати НАБУ та ДБР, штучність роз'єднання яких підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств. ДБР має розслідувати всі справи, а при виході на чиновників категорії А - передавати справу своїм колегам. І друге - створити Службу фінансової безпеки, ліквідувавши економічні функції МВС і СБУ. Цього давно вимагає бізнес, замучений візитами 5-6 підрозділів різних відомств", - сказав Луценко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в службовому кабінеті заступника голови Генеральної прокуратури Анжели Стрижевської були виявлені прослуховуючі спецзасоби. Прослуховування виявили в суботу, 17 серпня.

Крім того, в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) закликали генерального прокурора Юрія Луценка повернути їм справу про посадових зловживаннях співробітників ГФС. У відомстві хочуть завершити розслідування і притягнути зловмисників до відповідальності.