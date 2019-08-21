Луценко: международные партнеры установят местонахождение Левина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что международные партнеры пообещали установить точное местонахождения Алексея Левина, которого разыскивают по подозрениям в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Луценко сообщил в интервью изданию "Цензор".

Как сообщил генпрокурор Украины, месторасположение Левина пока неизвестно.

"Наши международные партнеры обещают, что смогут установить точное место его пребывания. Больше я не могу вам сказать", - рассказал Луценко.

Кроме этого, сообщается, что в деле об убийстве Гандзюк могут появиться новые подозреваемые.

"Появился еще человек, который, вероятно, даст новые показания, которые, вероятно, могут расширить число участников заговора против Кати. И я, и руководитель СБУ, что ведет следствие, говорили с этим человеком. Ждем результата. Если будут такие показания, это было бы очень важно", - сообщил Луценко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 августа Алексея Левина задержали и отпустили в одной из стран Европейского союза. Тогда СБУ отказалась подавать документы на экстрадицию Левина.

Напомним, дело против подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и подозреваемого в организации убийства активистки Левина было остановлено 16 июля. Расследование было остановлено из-за розыска Левина.