Луценко: міжнародні партнери встановлять місцезнаходження Левіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що міжнародні партнери пообіцяли встановити точне місцезнаходження Олексія Левіна, якого розшукують за підозрою у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це Луценко повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор".

Як повідомив генпрокурор України, місцерозташування Левіна поки невідомо.

"Наші міжнародні партнери обіцяють, що зможуть встановити точне місце його перебування. Більше я не можу вам сказати", - розповів Луценко.

Крім цього, повідомляється, що у справі про вбивство Гандзюк можуть з'явитися нові підозрювані.

"З'явився ще чоловік, який, ймовірно, дасть нові свідчення, які, ймовірно, можуть розширити число учасників змови проти Каті. І я, і керівник СБУ, що веде слідство, говорили з цією людиною. Чекаємо результату. Якщо будуть такі свідчення, це було б дуже важливо", - повідомив Луценко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 серпня Олексія Левіна затримали і відпустили в одній з країн Європейського союзу. Тоді СБУ відмовилася подавати документи на екстрадицію Левіна.

Нагадаємо, справу проти підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера і підозрюваного в організації вбивства активістки Левіна було зупинено 16 липня. Розслідування було зупинено через розшуку Левіна.