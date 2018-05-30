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Луценко сообщил президенту о деле покушения на убийство Бабченко

НовостиПолитика    30.05.2018 - 23:26
Фото: Петр Порошенко встретился с Аркадием Бабченко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко встретился с Аркадием Бабченко (president.gov.ua)

Юрий Луценко сообщил, что следственные действия продолжаются

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, докладывая президенту Украины Петру Порошенко о деле о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сообщил, что следственные действия продолжаются. Об этом сообщает прес-служба главы государства.

"Для нас очень важно получить всю возможную информацию о заказчиках. Предварительно мы имеем определенные доказательства того, что заказчик вероятнее всего, находится на территории России – это очевидно для следователей, процессуальных руководителей. Более того, за 2,5 часа до нашей пресс-конференции руководитель ФСБ не выдержал и дал комментарий, который в очередной раз доказывает весь цинизм российской системы", - сказал Луценко.

Слаженную работу СБУ во время проведения спецоперации Генпрокурор назвал "аттестатом зрелости СБУ и всех, кто им помогал".

"Реально СБУ не сегодня научилась это делать. И раскрытие убийства Вороненкова, которое мы совместно делали, и покушение на народного депутата Мосийчука, и ряд терактов, которые были в годовщину Майдана во время определенных уличных протестных акций – все это показывает как правоохранительная система Украины научилась защищать страну и людей. Точнее – людей и страну. Мы все сегодня просто очень счастливы по поводу очередного дня рождения Аркадия", - добавил Юрий Луценко.

Напомним, президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченком, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины. На встрече присутствовали глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Бабченко написал первый пост после спецоперации СБУ На Майдане празднуют "воскресение" Бабченко
Теги публикации: Порошенко Петр, Юрий Луценко, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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