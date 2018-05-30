Порошенко встретился с Бабченко

Бабченко поблагодарил СБУ за спасение его жизни

Российский журналист Аркадий Бабченко поблагодарил Службе безопасности Украины (СБУ) за то, что спасла его жизнь и предупредила более масштабные теракты в государстве. Об этом Бабченко сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Спасибо СБУ за то, что они спасли мою жизнь. Но это все же не так важно, как то, что предупредили более масштабные теракты, потому что они хотели делать что-то больше. ФСБ работает, ФСБ заходит, деньги сюда заходят и гибридную войну они ведут. И это, конечно, не стоит недооценивать", - подчеркнул журналист.

Он отметил, что о начале спецоперации ему сообщили месяц назад.

"Мне сообщили об этом месяц назад и за этот месяц я видел как люди работают. Я видел как они пашут, я видел, как они "роют носом" - мы постоянно были на связи. И эти ребята, которые работают "на земле" - они постоянно приезжали, мы проговаривали детали и работали. Вот они действительно достойны уважения", - сказал Бабченко.

Петр Порошенко назвал операцию СБУ успешной, а спасение Бабченко - третьим днем рождения журналиста и "днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность".

"Мы наконец-то научились защищать. Защищать страну, защищать ее граждан и делать это чрезвычайно профессиональными усилиями новой СБУ, которая способна сдавать экзамены любой сложности", - подчеркнул Порошенко.

Также президент поручил председателю СБУ Василию Грицаку организовать круглосуточную охрану для него и его семьи.

"Потому что Москва не успокоится. У меня, так же, как и у тебя, по этому поводу нет никаких иллюзий", - добавил президент, обращаясь к Бабченко.

Аркадій Бабченко Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадий Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні. Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Напомним, 30 мая 2018 года в ходе брифинга глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко не погиб 29 мая. Его убийство было инсценировано с целью изобличения заказчиков, которые реально планировали устранить журналиста. Предварительно заказчиком считаются спецслужбы РФ. Также СБУ обнародовала видео задержания организатора покушения на убийство Бабченко.