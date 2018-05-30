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Луценко доповів президенту про справу замаху на вбивство Бабченко

НовиниПолітика    30.05.2018 - 23:26
Фото: Петро Порошенко зустрівся з Аркадієм Бабченко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко зустрівся з Аркадієм Бабченко (president.gov.ua)

Юрій Луценко повідомив, що слідчі дії тривають

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, доповідаючи президенту України Петру Порошенко про справу про замах на вбивство журналіста Аркадія Бабченко, повідомив, що слідчі дії тривають.Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Для нас дуже важливо отримати всю можливу інформацію про замовників. Попередньо ми маємо певні докази того, що замовник найбільш вірогідно знаходиться на території Росії – це очевидно для слідчих, для процесуальних керівників. Більше того, за 2,5 години до нашої прес-конференції керівник ФСБ не витримав і дав коментар, який в черговий раз доводить весь цинізм російської системи", - сказав Луценко.

Злагоджену роботу СБУ під час проведення спецоперації Генпрокурор назвав "атестатом зрілості СБУ і всіх, хто їм допомагав".

"Реально СБУ не сьогодні навчилася це робити. І розкриття вбивства Вороненкова, яке ми спільно робили, і замах на народного депутата Мосійчука, і ряд терактів, які були в річницю Майдану під час певних вуличних протестних акцій – все це показує як правоохоронна система України навчилася захищати країну і людей. Точніше – людей і країну. Ми всі сьогодні просто дуже щасливі з приводу чергового дня народження Аркадія", - додав Юрій Луценко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, замах на вбивство якого вдалося розкрити Службі безпеки України. На зустрічі були присутні голова СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Бабченко написав перший пост після спецоперації СБУ На Майдані святкують "воскресіння" Бабченка
Теги публікації: Порошенко Петро, Юрій Луценко, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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