Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Луценко: через "Новую почту" пересылали наркотические вещества

НовостиОбщество    19.03.2018 - 18:42
Фото: вывеска на отделении "новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: вывеска на отделении "новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)

Руководство "Новой почты" ознакомили с нарушениями в компании

Через отделение предприятия "Новая почта" осуществлялась пересылка в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе встречи с соучредителем компании Вячеславом Климовым, сообщил Луценко в Facebook.

"Климова ознакомили с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", - отметил Луценко.

Также представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с уважаемым реноме заинтересованы в устранении правонарушений", - отметил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины. Как заявил акционер компании Вячеслав Климов, в результате проверок нарушений не найдено.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В "Новой почте" опровергли заявление ГПУ о неуплате налогов Обыски в "Новой почте": ГПУ изъяла неучтенные наличные
Теги: Новая почта
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top