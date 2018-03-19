Луценко: через "Новую почту" пересылали наркотические вещества

Через отделение предприятия "Новая почта" осуществлялась пересылка в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе встречи с соучредителем компании Вячеславом Климовым, сообщил Луценко в Facebook.

"Климова ознакомили с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", - отметил Луценко.

Также представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более - не имели намерений рейдерского захвата.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с уважаемым реноме заинтересованы в устранении правонарушений", - отметил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины. Как заявил акционер компании Вячеслав Климов, в результате проверок нарушений не найдено.