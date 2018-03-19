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Луценко: через "Нову пошту" пересилали наркотичні речовини

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 18:42
Фото: вивіска на відділенні "нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: вивіска на відділенні "нової пошти" (facebook.com/nova.poshta.official)

Керівництво "Нової пошти" ознайомили із порушеннями у компанії

Через відділення підприємства "Нова пошта" здійснювалася пересилка у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин. Про це сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко у ході зустріч із співзасновником компанії В’ячеславом Климовим, повідомив Луценко у Facebook.

"Климова ознайомили із численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти". Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин", - зазначив Луценко.

Також представник оператора експрес-доставок в Україні підтвердив, що санкціоновані обшуки, які проводилися представниками Генпрокуратури на підприємствах "Нової пошти" в кількох містах країни були коректними. Вони не супроводжувалися озброєними спецпідрозділами, вилученням оргтехніки і тим більше - не мали намірів рейдерського захоплення.

"Ми не тільки знайшли спільну мову, але й розробили спільний план дій. Ця зустріч показала ефективність відкритого діалогу. І правоохоронці, і бізнес з поважним реноме зацікавлені в усуненні правопорушень", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 16 березня, правоохоронці провели обшуки в офісах компанії "Нова пошта" в п'яти містах України. Як заявив акціонер компанії В'ячеслав Клімов, у результаті перевірок порушень не знайдено.

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Теги: Нова пошта
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