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"Лупили" из дронов. Контрразведчики уничтожили техники россиян на 170 миллионов долларов (видео)

Фото: контрразведчики уничтожают технику россиян из дронов (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские контрразведчики уничтожили российскую технику ударными дронами на 170 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что контрразведчики превратили в металлолом 70 танков разных модификаций.

Как сообщалось, за сутки субботы, 10 сентября, подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили четыре воздушных цели оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.

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