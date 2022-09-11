"Лупили" из дронов. Контрразведчики уничтожили техники россиян на 170 миллионов долларов (видео)

Украинские контрразведчики уничтожили российскую технику ударными дронами на 170 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Ударные дроны работают и на оборону Украины, и во время контрнаступления", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что контрразведчики превратили в металлолом 70 танков разных модификаций.