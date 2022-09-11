"Лупили" з дронів. Контррозвідники знищили техніки росіян на 170 мільйонів доларів (відео)

Українські контррозвідники знищили російську техніку ударними дронами на 170 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Ударні дрони працюють і на оборону України, і під час контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додають, що контррозвідники перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій.