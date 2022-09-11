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"Лупили" з дронів. Контррозвідники знищили техніки росіян на 170 мільйонів доларів (відео)

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Україна, Неділя 11 вересня 2022 13:43
"Лупили" з дронів. Контррозвідники знищили техніки росіян на 170 мільйонів доларів (відео) Фото: контррозвідники знищують техніку росіян із дронів (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські контррозвідники знищили російську техніку ударними дронами на 170 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Ударні дрони працюють і на оборону України, і під час контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додають, що контррозвідники перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій.

Як повідомлялось, за добу суботи, 10 вересня, підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили чотири повітряні цілі окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становлять 52 650 солдатів.

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