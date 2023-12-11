Лунін змусив Анчелотті переглянути стратегію використання воротарів: які шанси українця

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті зіткнувся з приємним головним болем щодо позиції основного голкіпера команди. На цю роль тепер рівнозначно претендують Кепа Аррісабалага та Андрій Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Італійський фахівець посеред сезону отримав несподівану дилему щодо стража воріт. Український воротар упевненою грою підвищив свою роль в Королівському клубі.

Анчелотті раніше запевняв, що Кепа повернеться на лінію воріт "вершкових" відразу ж після виходу з лазарету. Однак, Лунін залишився основним кіпером "Реала" в ще двох поєдинках Ла Ліги – проти "Гранади" та "Бетіса". Натомість конкурент просидів на лаві запасних. Подальший статус іспанця та українця наразі невідомий, але шанси бути основним зрівнялись.

Лунін став основним воротарем "Реала" через травму Кепи в листопаді. Українець зіграв 6 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 4 м'ячі. Тричі голкіпер збірної України покидав поле без пропущених м'ячів. Спроба Анчелотті негайно відправити Луніна на "банку" наштовхнулася на несприйняття основи мадридців.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 25 матчів у всіх турнірах, 8 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.