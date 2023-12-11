Лунин заставил Анчелотти пересмотреть стратегию использования вратарей: каковы шансы украинца

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти столкнулся с приятной головной болью по поводу позиции основного голкипера команды. На эту роль теперь равноценно претендуют Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Итальянский специалист посреди сезона получил неожиданную дилемму относительно стража ворот. Украинский вратарь уверенной игрой повысил свою роль в Королевском клубе.

Анчелотти ранее уверял, что Кепа вернется на линию ворот "сливочных" сразу после выхода из лазарета. Однако Лунин остался основным кипером "Реала" в еще двух поединках Ла Лиги – против "Гранады" и "Бетиса". В то же время конкурент просидел на скамье запасных. Дальнейший статус испанца и украинца пока неизвестен, но шансы быть основным сравнялись.

Лунин стал основным вратарем "Реала" из-за травмы Кепы в ноябре. Украинец сыграл 6 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 4 мяча. Трижды голкипер сборной Украины покидал поле без пропущенных мячей. Попытка Анчелотти немедленно отправить Лунина на "банку" натолкнулась на неприятие основы мадридцев.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.