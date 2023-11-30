Лунін отримав союзників. Футболісти "Реала" не схвалили холодність Анчелотті до українця

Впертість головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті щодо воротарського питання наштовхнулася на нерозуміння у роздягальні Королівського клубу. Основа "вершкових" здивована ставленням до голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo .

Ситуація зі стражами воріт іспанського гранда ризикує вийти з-під контролю. Безумовна ставка на Кепу Аррісабалагу в ролі основного кіпера не до вподоби не лише українським шанувальникам футболу.

У листопаді Лунін став основним воротарем "Реала" через травму конкурента. Українець зіграв 4 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 3 м'ячі. Двічі голкіпер збірної України покидав поле без пропущених м'ячів. Утім, Анчелотті заздалегідь анонсував повернення Луніна на "банку".

Така заява італійського фахівця здивувала зірок команди і стала холодним душем для українця. Футболісти вважають невчасною публічну заяву тренера щодо появи Кепи в ролі основного в прийдешньому матчі чемпіонату Іспанії проти "Гранади" (2 грудня).

Лунін завоював авторитет у роздягальні, а одноклубники завжди підтримують його. Задоволені українцем і помічники Анчелотті. Він нібито підкорив їх останніми виступами, продемонструвавши впевненість і вплив. Однак, ці обставини навряд змінять рішення керманича "Реала".

Тим не менше, за даними Marca, Анчелотті провів особисту бесіду з Луніним. Італійський фахівець запевнив українця, що цінує його внесок у результати команди. Водночас він пояснив воротарю, що не змінюватиме ієрархію на позиції голкіпера.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 23 матчі в усіх турнірах, 7 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.